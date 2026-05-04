Zelenski preti: Ukrajinski dronovi mogu da prelete iznad vojne parade u Moskvi

PREDSEDNIK Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu da Rusija nije tako jaka kao što je nekada bila, te da je važno nastaviti pritisak na nju.

- Ovo leto će biti trenutak kad će Putin odlučiti šta će dalje: da li da eskalira ovaj rat ili da se okrene diplomatiji. I mi moramo da ga gurnemo ka diplomatiji. Rusija je najavila paradu 9. maja, ali na ovoj paradi neće biti vojne opreme. Ovo je prvi put posle mnogo godina da ne mogu sebi da priušte da imaju oružje na paradi. A ukrajinski dronovi takođe mogu da prelete iznad ove parade - rekao je. Prema