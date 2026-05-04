Trener zvezde posle ubedljive pobede: Zadovoljan sam, ali sledi veći izazov

Crvena zvezda ubedljivom pobedom protiv Zlatibora sa 116:62 obezbedila je plasman na Fajnal-for Košarkaške lige Srbije.

Posle poraza u Čajetini, crveno-beli su odgovorili snažno i na dominantan način stigli do završnog turnira, a utiske je izneo trener Saša Obradović. “Možda će zvučati glupo, ali bila nam je potrebna ova utakmica. Možda je bolje što smo imali dan odmora manje. Borbeni naboj, posle svega što se dešavalo u Čajetini i bolnog poraza, bio je na visokom nivou i mora da ostane na istom protiv Cedevita Olimpija u četvrtfinalu plej-ofa ABA lige”, poručio je Obradović. Trener