Novosađani: Spomenik žrtvama podseća na ploču nadstrešnice kojom su ubijeni

Javnost je protiv idejnog rešenja za spomenik novosadskim žrtvama, pre svega zato što ga podiže vlast koja još nije kaznila one zbog kojih je ubijeno 16 ljudi, a samo rešenje Gorana Čpajka ih podstreća na jedan od blokova nadstrešnice koji su 1. novembra 2024. padali po ljudima

„Ubice prave spomenik ubijenima“ reakcija je koja dominira u javnosti povodom idejnog rešenja koje je izabrano za budući spomenik stradalima zbog pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu. Autori idejnog rešenja koje je nagrađeno na konkursu sa 2,000.000 dinara su akademski umetnik Goran Čpajak i inženjer arhitekture Zoran Tucić. Konkurs je na inicijativu gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina raspisala Skupština grada. Zašto su građani protiv Upravo to,