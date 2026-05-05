Srbija traži buduće pilote: Država plaća školovanje, ovo su uslovi za kandidate

Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je konkurs za prijem 15 kandidata iz građanstva na studijski program Vojno vazduhoplovstvo Vojne akademije u Beogradu za školsku 2026/2027. godinu.

Budući kadeti će tokom četiri godine osnovnih akademskih studija steći zvanje diplomiranog inženjera mašinstva, a po završetku školovanja biće primljeni u profesionalnu vojnu službu u činu potporučnika, navodi Ministarstvo odbrane. Pravo na učešće imaju državljani Republike Srbije rođeni 2004. godine ili kasnije, koji su završili ili trenutno pohađaju četvrti razred srednje škole. Kandidati moraju imati prosečno najmanje dobar opšti uspeh i vrlo dobro vladanje