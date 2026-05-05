Ukrajina je spremna da produži primirje - "sledeći korak je na Rusiji"

Načelnik Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je danas da je Ukrajina spremna da produži primirje ako ono bude uzajamno.

"Primirje koje je uvela Ukrajina pokazuje iskrenu želju za mirom sa naše strane, nevezano za datume radi nametanja ideoloških dogmi, već radi očuvanja ljudskih života i obnavljanja bezbednosti. Ako prekid vatre koji je proglasio predsednik (Ukrajine) bude uzajaman, mi ćemo ga produžiti. To će nam dati makar i malu nadu u uspostavljanje trajnog mira", naveo je Budanov na kaanalu Telegram, prenosi Ukrinform. On je istakao da je predsednik Ukrajine ovim potezom