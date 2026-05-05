Upozorenje iz Irana: "Završićete u klanici"

Aktuelni visoki savetnik iranskog vrhovnog verskog vođe ajatolaha Hamneija i bivši ministar spoljnih poslova Irana Ali Akbar Velajati upozorio je američke marince da su žrtve američkog predsednika Donalda Trampa.

U objavi na svom nalogu na mreži Iks, Velajati je uputio upozorenje članovima posade američkog ratnog broda "USS Tripoli" koji se trenutno nalazi u vodama Persijskog zaliva blizu Irana sa misijom sprovođenja blokade i ukidanja iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom, prenosi iranska državna televizija Press. "Vi ste statisti u filmskoj predstavi za Trampove sledeće predsedničke izbore. Vaš predsednik nije uspeo da spase američke snage u prethodnim ratovima", poručio