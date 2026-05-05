Hantavirus se možda proširio među putnicima na kruzeru: SZO

Iako retka, ova bolest nije neobična. Izazivaju je glodari.

Kruzer MV Hondius koji je stacioniran kod luke Praja, glavnog grada Zelenortskih Ostrva

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je moguće da je došlo do retkog slučaja prenosa hantavirusa sa čoveka na čoveka holandskom kruzeru, na kojem su preminula tri putnika.

Virus obično prenose glodari, ali je SZO saopštila da je u ovom slučaju mogao da se proširi među „veoma bliskim kontaktima“ na brodu MV Hondijus.

Dva člana posade - jedan Britanac i jedan Holanđanin - trebalo bi da budu medicinski evakuisani avionom u Holandiju pošto imaju „akutne respiratorne simptome“, saopštio je operater broda Oušnvajd Ekspedišns.

Osoba povezana sa nemačkim državljaninom koji je preminuo takođe bi trebalo da bude evakuisana.

MV Hondijus je isplovio iz Argentine na putovanje preko Atlantskog okeana pre oko mesec dana. Trenutno je usidren blizu Zelenortskih Ostrva, uz zapadnu obalu Afrike.

Medicinski timovi sa Zelenortskih Ostrva, uz podršku SZO, ukrcali su se na brod kako bi pomogli, rekao je portparol Tarik Jašarević za BBC.

Testiraju se i ostali putnici i članovi posade koji pokazuju simptome.

Slike snimljene sa kruzera prikazuju radnike u zaštitnim odelima u manjem plovilu pored njega.

Oko 149 ljudi iz 23 zemlje ostaje na brodu pod „strogim merama predostrožnosti“, saopštio je Oušnvajd. Pored člana posade koji treba da bude evakuisan, na brodu se nalaze još 22 britanska državljanina.

„Verujemo da može virus može da pređe sa čoveka na čoveka među bliskim kontaktima“, rekla je Marija van Kerkove, zvaničnica SZO.

Evo šta znamo o hantavirusu.

Šta je hantavirus?

Hantavirus prenose glodari, a ljudi se zaražavaju udisanjem čestica iz osušenog izmeta glodara.

Infekcije se obično dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ukazuje američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država.

Ne postoji lek za ovu infekciju.

Uglavnom se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma.

Virus može da izazove dve teške bolesti.

Prva, Hantavirusni plućni sindrom (HPS), najčešće počinje umorom, groznicom i bolovima u mišićima, posle čega slede glavobolje, vrtoglavica, groznica i problemi sa stomakom.

Ako se razviju respiratorni simptomi, stopa smrtnosti je približno 38 odsto, prema podacima CDC-a.

Druga bolest, Hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom (HFRS), teža je i prvenstveno pogađa bubrege.

Kasniji simptomi mogu da budu: nizak krvni pritisak, unutrašnje krvarenje i akutna bubrežna insuficijencija.

Koliko je slučajeva hantavirusa prijavljeno širom sveta?

Procenjuje se da se svake godine širom sveta, prvenstveno u Evropi i Aziji, registruje 150.000 slučajeva HSN, prema izveštaju Nacionalnog instituta za zdravlje.

Više od polovine slučajeva se obično javlja u Kini.

Najnoviji podaci iz SAD pokazuju da je od 1993. kada je počeo nadzor nad hantavirusom, do 2023. godine u zemlji bilo 890 slučajeva.

Međutim, Seul virus, jedan od glavnih sojeva hantavirusa koji prenose norveški pacovi (poznati i kao smeđi pacov), nalazi se širom sveta.

Kako se leči?

Ne postoji specifičan tretman za infekcije hantavirusom.

Američki CDC preporučuje terapiju kiseonikom, mehaničku ventilaciju, antivirusne lekove, pa i dijalizu.

Pacijenti sa teškim simptomima obično se smeštaju na odeljenja intenzivne nege.

U teškim slučajevima, nekima će možda biti potrebna intubacija.

CDC preporučuje eliminisanje kontakta sa glodarima u domovima ili na radnim mestima kako bi se smanjila izloženost virusu.

Agencija preporučuje i zaptivanje ulaznih tačaka u podrumima ili potkrovljima kroz koje glodari mogu da uđu u kuće.

Nošenje zaštitne opreme se preporučuje prilikom čišćenja izmeta glodara kako bi se izbeglo udisanje kontaminiranog vazduha.

Da li je nedavno bilo slučajeva hantavirusa?

U februaru 2025, Betsi Arakava, supruga oskarovca Džina Hekmana, preminula je od respiratorne bolesti povezane sa hantavirusom.

Medicinski istražitelji veruju da je Arakava zarazila HPS-om - najčešćim sojem u SAD - što je dovelo do njene smrti.

Gnezda i neki mrtvi glodari pronađeni su u pomoćnim zgradama njene kuće u kojoj je pronađeno telo.

Policijski zapisi pokazuju da je Arakava pretraživala internet tražeći informacije o simptomima gripa i kovida-19 u danima pre nego što je umrla.

(BBC News, 05.05.2026)

Moskva proglasila primirje za Dan pobede, Kijev: Zašto čekati?

