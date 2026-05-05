‘Pacovi izlaze iz šatora’: Kampovi u Gazi pod invazijom glodara koji šire zarazu

BBC News pre 58 minuta | Omaima Magdi - BBC na arapskom

BBC Gomilanje otpada i krša dovelo je do razmnožavanja miševa i pacova, kaže palestinsko Ministarstvo zdravlja

U Pojasu Gaze, opasnost se više ne svodi na ono što pada sa neba, već i na ono što u tišini gmiže iz zemlje.

Samo 10 dana pre njenog venčanja, Amani Abu Salmija sedi u šatoru u kampu Sportskog kluba, u južnom delu Gaze, gledajući šta je ostalo od njene nevestine spreme - kolekcije odeće, posteljine i drugih mladinih predmeta.

Trebalo joj je više meseci da ih pripremi.

„Pokazivala sam prijateljicama spremu... sve je bilo prikupljeno“, kaže ona za BBC na arapskom.

„Narednog dana, čula sam pacove. I kad sam pogledala, videla sam da je većina tkanina pocepana i pojedena.

„Gubitak nije bio samo materijalan, već i emocionalan.

„Mnogo sam radila na pripremanju ove spreme. I sve je bilo skupo...

„Planirali smo da prebacimo to u moju kuću [šator] da bi mladoženjina porodica mogla da ga vidi, ali ono što se desilo bio je ogroman šok.“

Uprkos primirju iz oktobra 2025. godine, skoro svakih osam od deset od 2,2 miliona stanovnika Gaze i dalje je u kampovima za raseljene, prema Ujedinjenim nacijama.

Mnogi domovi su uništeni, a oko polovina teritorije ostaje pod izraelskom vojnom kontrolom.

Šatori bi trebalo da pruže privremeno utočište, ali sam teren na kojem su postao je izvor svakodnevne pretnje, sa do sada neviđenim širenjem glodara i insekata u narušenom i prenaseljenom okruženju.

„Pre nekog vremena, opseli su na pacovi“, kaže Amani za BBC njuz na arapskom.

„Slagali smo cigle i drvo cele noći, ali su se pacovi ipak uvukli.“

Raseljen iz grada Beit Lahije, blizu granice sa Izraelom, Basel Al Dahnun, ima bubrežnu insuficijenciju i dijabetes tako da nije osetio da mu pacov grize prst na nozi sve dok ga njegova žena nije probudila kada je primetila da mu krv teče iz stopala.

„Dijabetesnom stopalu je potrebna nega, ali uslovi su izuzetno teški“, kaže ovaj 47-godišnjak za BBC na arapskom.

„Pacovi i komarci su svuda, a opasnost se povećava kako se bliži leto.

„Uslovi u šatorima su neizdrživi. Glodari i pacovi nas neprestano napadaju.

„I moja deca provede noći u strahu, gledajući kako stonoge gamižu svuda.

„Situacija je opasna zato što ovi glodari mogu da prenesu ozbiljne bolesti.

„Patim od teških alergija i veoma slabog imunog sistema.“

Početkom aprila, palestinski ministar zdravlja Madžed Abu Ramadan upozorio je da široko rasprostranjeno prisustvo glodara u Pojasu Gaze izaziva sve veću zdravstvenu krizu i pozvao Svetsku zdravstvenu organizaciju da hitno obezbedi materijale za kontrolu glodara.

Gomilanje otpada i krša dovelo je do množenja miševa i pacova, dodalo je ministarstvo, povećavajući verovatnoću od širenja ozbiljnih bolesti - preko ugriza, mokraće, izmeta i parazita, kao što su buve i krpelji.

Među najprominentnijim od ovih bolesti su:

• hemoralgična groznica

• kuga

• groznica od ujeda pacova

• salmonela

A glodari nisu jedini rizik.

Kako se leto približava, primećeni su čak i opasniji reptili, kao što zmije i škorpije.

A u kampu Šalets, u centralnom gradu Gazi, infekcija koju je verovatno izazvao ujed neidentifikovanog insekta izazvao je visoku temperaturu jednoj od mladih devojaka.

„Lekari su mi rekli da je to virus i da bi mogao da potraje 30 dana“, kaže njena majka Um Ramez.

„Bila je 17 dana u takvom stanju, prepuštena božjoj milosti.

„Dala sam joj lek samo da bih joj ublažila bol, ali i dalje spava sa visokom temperaturom.“

Njena ćerka se probudila vrišteći, priča ona.

„Kad smo se probudili, otkrili smo da je insekt bio veoma velik - kao velika torba.

„Proveli smo čitavu noć u strahu. Nemamo čak ni baterijsku lampu da vidimo šta je oko nas ili šta spava sa nama.

„Strahujemo 24 časa dnevno. Nismo bezbedni čak ni u šatoru.

„Šator je pocepan i u fronclama. I svaki put kad ga zakrpimo, on ne izdrži.“

'Prava pretnja'

Doktor Muhamed Abu Afeš, direktor Palestinskog društva za medicinsku pomoć u Pojasu Gaze, kaže za BBC na arapskom da se situacija sada pogoršava.

„Razmnožavanje glodara postalo je ogroman teret i prava pretnja po javno zdravlje, naročito kad dopru do hrane i vode unutar šatora“, kaže on.

„Zabeleženi su slučajevi povređivanja i dospeli su do bolnica i zdravstvenih centara. Iako još ne postoji precizna statistika, došlo je do očiglednog povećanja broja slučajeva, koji upozorava na katastrofu ako ne dođe do brze reakcije.

„Primetili smo i tipove glodara koji nisu bili uobičajeni pre i, u ogromnim brojevima, koji su prava pretnja i mogu čak do dovedu do napada u nekim kampovima.“

Kontrola štetočina je gotovo nepostojeća, kaže Abu Afeš.

Uništenje infrastrukture, ograničeni kapacitet lokalnih vlasti za formiranje efikasnih terenskih timova i zabrana ulaska pesticida u Gazu stvorili su idealno okruženje za razmnožavanje glodara - i nastanak epidemije.

I on poziva na hitnu intervenciju međunarodnih tela i pritisak da se omogući ulazak insekticida i toksičnih mamaca, kao i goriva neophodnog za funkcionisanje sanitetsko-zdravstvenih mera i usluga dezinfekcije.

Za sada, neki mladi ljudi pokušavaju da koriste metode kao što su prskanje poljoprivrednih pesticida, postavljajući proste zamke unutar šatora i uklanjanje otpada iz stambenih oblasti.

„Trudimo se da se borimo protiv glodara i insekata prostim materijalima“, kaže tvorac sadržaja za društvene mreže Mahmud Al-Amavi iz grada Gaze.

„Bilo šta je bolje nego ništa.“

Ali rat je ostavio Gazu prekrivenu sa više od 68 miliona tona ruševina i krša, među njima četiri miliona tona opasnog otpada, prema UN, što je 13 puta teže od najveće egipatske piramide.

(BBC News, 05.05.2026)