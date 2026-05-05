Telo mu kao filmsko platno, ima 63 tetovaže Marvelovih superheroja

BBC News pre 28 minuta  |  Sajmon Spark
Tom Redford ima 63 istetovirana Marvelova superheroja na telu

Muškarac iz Engleske oborio je Ginisov svetski rekord po broju tetovaža likova iz Marvelovih stripova.

Telo Toma Redforda iz Hala prekriva 63 tetovaža sa likovima superheroja iz Marvelovog univerzuma.

Ovaj 40-godišnjak je rekao da je više od 350 sati bio pod iglama za tetoviranje svih ovih likova, što ga je koštalo oko 20.000 evra.

Prva tetovaža bila je lik Tanosa i napravljena je 2016, kada je i upoznao glumca Džoša Brolina koji tumači ovog strip junaka.

Na nju je dodao i Brolinov autogram.

Redford kaže da je opsednut Marvelom i da sakuplja „sve što ima veze“ sa ovim strip univerzumom.

„Kada sam tetovirao Tanosa, želeo sam da ga stavim na vrh butine, razmišljajući da ako ne ispadne dobro, mogao bih da ga sakrijem.

„Izlišno je reći da je bilo bolje od savršenog i da se javila želja za još tetovaža“, dodao je.

Tetovaža Tanosa na nozi
Simon Spark / BBC
Redfordova Marvel kolekcija počela je tetovažom Tanosa, a kasnije je dodat autogram glumca Džoša Brolina

Redfordov tatu majstor je njegov sugrađanin Endi Voker, koga opisuje „kao umetnika“.

Njih dvojica su postali bliski prijatelji.

„Nisam planirao sve ovo i nisam mislio da ću celo telo prekriti tetovažama.

„Mislim da sam možda zavisan“, kaže Redford.

Tetovaža Dardevila
Simon Spark / BBC
I Dardevil je našao mesto na Redfordovom telu

Prethodni rekord je bio 31 tetovaža, sve dok Redford nije započeo da njegovu avanturu pre deset godina.

Namerava da doda likove Kapetana Amerike, Ajronmena, Hulka i Vulverina - između pazuha i prepona.

Majka ga je zamolila da ne stavlja tetovaže na lice, vrat i ruke.

„Trpeo sam bol na mestima koje niko nikada neće videti, sve zbog ovog rekorda.

„Malo ko to može da razume“, dodao je.

(BBC News, 05.05.2026)

