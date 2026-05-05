Beograd na vodi se širi, od Sajma do Ade Ciganlije planiran blok od 18 stambenih zgrada

Beta pre 6 minuta

 Beograd na vodi, kao jedan od najznačajnijih urbanih razvojnih projekata u regionu se širi, a deo projekta na prostoru od Sajma do Ade Ciganlije, nazvan Marina, podrazumeva između ostalog, izgradnju višespratnice od 120 metara, kao i stambenog bloka od 18 zgrada, izjavio je danas zamenik direktora "Beograda na vodi" Aleksandar Trifunović.

"Taj deo projekta smo nazvali Marina. Projekat sadrži dominantan stambeni deo od ukupno 18 novih stambenih zgrada. Mi smo do sada izgradila dva kilometra promenade, od Brankovog mosta, zaključno sa starim Železničkim mostom koji pretvaramo u pešački, a od te tačke do Ade Ciganlije ima još nekih 2,4 kilometra Sava promenade, koju ćemo takođe razviti u ovom duhu kao što smo razvijali i ovaj prethodni deo. S tim što će biti malo više zelenila", rekao je Trifunović za RTS.

Kako je naveo, na tom prostoru se planira izgradnja škole i vrtića, a hale 1, 2 i 3 sadašnjeg Sajma biće sačuvane. 

"Što se tiče Hale 1, to impozantno arhitektonsko delo će se rekonstruisati u potpunosti. Unutrašnji deo se rekonstruiše, a tu se prave tri nezavisne celine i to jedna će biti opera sa nekih 1.500 mesta, drugi deo je scena za kabare, treći je za pozorište", rakao je Trifunović i dodao da će prostor sadržati i restorane i kafiće, a da će sadržaj hala 2 i 3 biti definisan arhitektonskim javnim konkursom, koji će biti uskoro raspisan.

Dodao je da je, pored stambeno-poslovnih objekata i parkova, ispred Hale 1 planirana izgradnje marine sa 110 vezova.

Objasnio je da je na novobeogradskoj strani, između budućeg pešačkog mosta i Gazele, planirano postavljanje panoramskog točka, kao nove turističke atrakcije garad.

U toku je i rekonstrukcija stare pošte, u kojoj će se naći arheološki muzej i dve pozorišne scene.

Uskoro bi, prema rečima Trifunovića, trebalo da počne i rekonstrukcija nekadašnje fabrike hartije Milana Vape u Bulevaru vojvode Mišića, gde će biti preseljen Muzej "Nikole Tesle". 

Podsetio je da su u Beogradu na vodi do sada izgrađene 34 stambene zgrade, osnovna škola i vrtić.

Paralelno sa tim, u toku je izgradnja još 18 stambenih zgrada sa oko 3.000 stanova.

(Beta, 05.05.2026)

