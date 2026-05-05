Brnabić na skupu u Kopenfagenu: „Srbija lobira za evropski put“

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas u Kopenhagenu, na konferenciji predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, da Srbija lobira za evropski put.

Ona je za RTS istakla da je važno učestvovati na ovakvim konferencijama, kao i da građani vide da se dešavanja u Srbiji ne razlikuju od Evrope i sveta, poput poverenja u institucije, gde je u vreme društvenih mreža teško razdvojiti laži od istine."Za Srbiju je važno jer, nažalost, imamo značajan deo političkog blokaderskog spektra koji putuje po svetu i govori neistine o našoj zemlji. Važno je da smo ovde da odgovaramo na pitanja šta se dešava, ali i da lobiramo za naš evropski put", navela je Brnabić.

Istakla je da je ukrajinska Rada podnela inicijativu da se zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji bolje povezuju kako bi agenda proširenja ostala otvorena, kao i da isti uslovi važe za sve kandidate.

"Mnoge države kandidati suočavaju se sa bilateralnim problemima, poput Severne Makedonije, kao i sa skepticizmom, kao što je slučaj sa Ukrajinom i Moldavijom. Srbija se suočava sa izuzetno nefer stavom prema onome što radimo", rekla je Brnabić, dodajući da će biti održan i nezvanični sastanak.

Istakla je da Ukrajina na taj sastanak nije pozvala predstavnike Prištine jer ne priznaje Kosovo, već ga smatra sastavnim delom Srbije.

Govoreći o preporukama Venecijanske komisije za set pravosudnih zakona, Brnabić je rekla da je Komisija navela da su pojedini raniji predlozi bili bolji, podsećajući da su upravo oni predlagali rešenja koja Komisija sada podržava.

"Blokaderska koalicija je tada bila i protiv toga što Venecijanska komisija sada hvali, ali verujem da će tokom ove nedelje biti dva javna slušanja. Trudiću se da budem i lično prisutna da čujem različita mišljenja i stavove, kako bismo što pre usvojili preporuke Komisije", istakla je Brnabić.

Dodala je da se nada da će set zakona u skladu sa standardima Komisije biti usvojen pre juna, ali da pre toga sledi još jedna konsultacija sa njom.

Komentarišući izmene izbornih zakona, Brnabić je rekla da će se one naći na dnevnom redu Skupštine 18. maja, kao i da je plan da budu usvojene do kraja meseca.

"Nadam se da ćemo uskoro dobiti i komentare ODIHR-a o dopunama i izmenama zakona o finansiranju izbornih aktivnosti, na šta čekamo od 13. marta, kao i da ćemo moći ove nedelje da im uputimo na mišljenje i predlog izmena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije", navela je Brnabić.

Dodala je da će uskoro u Skupštini Srbije biti razmatrana inicijativa opozicije o glasanju o poverenju Vladi, ali da će pre toga razgovarati sa svim zainteresovanim stranama kako niko ne bi bio iznenađen.

"To je politički performans, jer je jasno da onaj ko ne može da obezbedi kvorum i dovoljan broj narodnih poslanika za raspravu o poverenju, odnosno nepoverenju Vladi, nema glasove da Vlada padne. To ćemo omogućiti kako bismo pokazali šta su demokratija i parlamentarizam", zaključila je Brnabić.