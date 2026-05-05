Javni dug Srbije na kraju marta 39,35 milijardi evra, 41,7 odsto BDP-a
Na kraju 2025. godine javni dug Srbije iznosio je 39,3 milijardi evra, što je bilo 44,4 odsto BDP-a.
U martu je ostvaren deficit u iznosu od 27,4 milijarde dinara. U tom mesecu su naplaćeni prihodi u iznosu od 195 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 170,8 milijardi dinara.
Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 92 milijarde dinara i akciza u iznosu od 32,7 milijardi dinara. Porez na dobit je naplaćen u iznosu od 24,4 milijarde dinara. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 22,5 milijardi dinara, a priliv donacija u martu iznosio je 1,8 milijardi dinara.
Rashodi su izvršeni u iznosu od 222,5 milijardi dinara od čega su rashodi za zaposlene iznosili 55,8 milijardi dinara, kapitalni izdaci su 51,6 milijardi dinara, subvencije 32,1 milijarda dinara, rashodi za robu i usluge 22,4 milijarde dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 20,9 milijardi dinara.
Na nivou sektora države u prva tri meseca je ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 112,9 milijardi dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od 66,1 milijardu dinara.
(Beta, 05.05.2026)