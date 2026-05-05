Javni dug Srbije na kraju marta 39,35 milijardi evra, 41,7 odsto BDP-a

Beta pre 22 minuta

Javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je 39,35 milijardi evra, odnosno 41,7 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija. Javni dug je na kraju februra ove godine iznosio 39,1 milijardu evra, što je bilo 41,5 odsto BDP-a.

Na kraju 2025. godine javni dug Srbije iznosio je 39,3 milijardi evra, što je bilo 44,4 odsto BDP-a.

 

Deficit budžeta Srbije u prvom tromesečju oko 98 milijardi dinara
 
 
U prvom tromesečju 2026. godine deficit republičkog budžeta iznosi 97,9 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 80,3 milijarde, s obzirom na to da je planiran deficit u iznosu od 178,2 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije.

U martu je ostvaren deficit u iznosu od 27,4 milijarde dinara. U tom mesecu su naplaćeni prihodi u iznosu od 195 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 170,8 milijardi dinara. 

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 92 milijarde dinara i akciza u iznosu od 32,7 milijardi dinara. Porez na dobit je naplaćen u iznosu od 24,4 milijarde dinara. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 22,5 milijardi dinara, a priliv donacija u martu iznosio je 1,8 milijardi dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 222,5 milijardi dinara od čega su rashodi za zaposlene iznosili 55,8 milijardi dinara, kapitalni izdaci su 51,6 milijardi dinara, subvencije 32,1 milijarda dinara, rashodi za robu i usluge 22,4 milijarde dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 20,9 milijardi dinara.

Na nivou sektora države u prva tri meseca je ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 112,9 milijardi dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od 66,1 milijardu dinara.

(Beta, 05.05.2026)

Povezane vesti »

Ministarstvo finansija: Deficit budžeta Srbije u prvom tromesečju oko 98 milijardi dinara

Ministarstvo finansija: Deficit budžeta Srbije u prvom tromesečju oko 98 milijardi dinara

N1 Info pre 32 minuta
Deficit budžeta Srbije u prvom tromesečju oko 98 milijardi dinara

Deficit budžeta Srbije u prvom tromesečju oko 98 milijardi dinara

Serbian News Media pre 32 minuta
Javni dug Srbije na kraju marta 39,35 milijardi evra, 41,7 odsto BDP-a

Javni dug Srbije na kraju marta 39,35 milijardi evra, 41,7 odsto BDP-a

Insajder pre 1 sat
Ministarstvo: Javni dug Srbije na kraju marta 39,35 milijardi evra

Ministarstvo: Javni dug Srbije na kraju marta 39,35 milijardi evra

N1 Info pre 1 sat
Javni dug Srbije na kraju marta 39,35 milijardi evra, 41,7 odsto BDP-a

Javni dug Srbije na kraju marta 39,35 milijardi evra, 41,7 odsto BDP-a

Nedeljnik pre 1 sat
Srbija sa manjim deficitom od očekivanog u prvom kvartalu

Srbija sa manjim deficitom od očekivanog u prvom kvartalu

NIN pre 1 sat
Javni dug Srbije na kraju marta 39,35 milijardi evra, učešće u BDP-u 41,7 odsto

Javni dug Srbije na kraju marta 39,35 milijardi evra, učešće u BDP-u 41,7 odsto

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetBDPDeficitBudžet Srbijejavni dug

Ekonomija, najnovije vesti »

Deficit budžeta za tri meseca 113 milijardi dinara – skoro pet puta veći nego lane

Deficit budžeta za tri meseca 113 milijardi dinara – skoro pet puta veći nego lane

Danas pre 1 sat
Obustavljena istraživanja na Rogozni kod Novog Pazara: Firma nije dobila potrebne dozvole

Obustavljena istraživanja na Rogozni kod Novog Pazara: Firma nije dobila potrebne dozvole

Danas pre 27 minuta
Planirana gradnja vetroelektrane sa 22 vetrogeneratora u Aleksincu

Planirana gradnja vetroelektrane sa 22 vetrogeneratora u Aleksincu

Danas pre 47 minuta
Mladenović: Dve krtice za metro do septembra u Beogradu, treća bi trebalo da bude poručena uskoro

Mladenović: Dve krtice za metro do septembra u Beogradu, treća bi trebalo da bude poručena uskoro

N1 Info pre 6 minuta
Jelena Rozga jula u Pirotu, cena koncerta 25.000 evra

Jelena Rozga jula u Pirotu, cena koncerta 25.000 evra

Južne vesti pre 7 minuta