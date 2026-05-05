Ministarstvo odbrane UAE: Iran lansira dronove i rakete, presrećemo napade

Napadi su primećeni sinoć u luci Fudžaira na severoistoku zemlje.

UAE su juče, kako tvrde zvaničnici, presrele 15 iranskih raketa i četiri drona.

Protivvazdušna odbrana UAE odvraća napade Teherana, a nacionalne službe za hitne slučajeve upozoravaju građane da ostanu "na bezbednom", prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Iran je lansirao napad na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), koje Abu Dabi odvraća, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane te zemlje.

Iran optužio SAD da su ubile pet civila u Ormuskom moreuzu

Iran je optužio SAD da su ubile pet civila u Ormuskom moreuzu, tvrdeći da su njihove snage napale putničke brodove, a ne brodove koji pripadaju Islamskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), kako su tvrdili Amerikanci.

Ova tvrdnja je u suprotnosti sa izjavom američkog admirala Breda Kupera, koji je rekao da su snage Centralne komande (CENTCOM) potopile šest IRGC brodova koji su pokušali da ometaju američku misiju sprovođenja nasukanih brodova iz Ormuskog moreuza.

Američka operacija, nazvana "Projekat sloboda", uzdrmala je krhko primirje postignuto između Irana i SAD 8. aprila i obnovila strah od moguće eskalacije.

Iranski državni emiter IRIB citirao je neimenovanog iranskog vojnog komandanta koji je rekao da je Teheran pokrenuo istragu nakon američkih tvrdnji o napadima na brodove IRGC-a.

Navodi se da je, iako nijedan od brodova IRGC-a nije pogođen, istraga utvrdila da su američke snage napale dva mala broda sa ljudima koji su se juče kretali od Hasaba na obali Omana prema obali Irana, prenosi Al Džazira.

Komandant je rekao da su u napadima brodovi uništeni, a ubijeno pet civila, putnika.

Dodao je da SAD moraju biti pozvane na odgovornost za svoj zločin.

Američke vojne snage nisu odmah dale komentar.