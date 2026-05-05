Ponoš (SRCE): Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave

Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je da je vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalna pojava i za koje, kako tvrdi, niko ne snosi odgovornost.

Ponoš je za zrenjaninsku televiziju KTV rekao da prethodne velike tragedije prate problemi u utvrđivanju odgovornosti i način na koji ih mediji tretiraju, saopštila je danas stranka SRCE.

"Živimo u tragično vreme i dobrim delom tu tragediju diktira vlast. Napravili su klimu u kojoj tragedije postaju normalnost i za koje niko ne odgovara. Prethodne velike tragedije obeležava problematično pronalaženje krivaca i medijski tretman. Korisno je da se pogledaju nalazi Anketne komisije (za pad nadstrešnice u Novom Sadu). Ista vlast, isti menadžment, na identičan način radio je niz projekata godinama unazad, sa istim nivoom korupcije, pa imamo razloga da brinemo da će biti posledica i kada ove vlasti više ne bude", rekao je Ponoš, navodi se u saopštenju.

On je ocenio da je vlast trenutno u "reaktivnoj fazi", navodeći da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "više nije taj koji igra belim figurama".

"On, međutim, zna da sprovodi izbore na način da se krađa podrazumeva i to je uspešno radio sve ove godine", rekao je Ponoš.

Govoreći o evropskim integracijama, naveo je da je Vučić godinama "prodavao priču da on vodi Srbiju u Evropsku uniju", ali da je poverenje građana u tu politiku opalo.

"Ovog trenutka kada su ljudi prestali da veruju u to, vratila se podrška ulasku Srbije u EU", rekao je Ponoš i dodao da je tome doprineo i promenjen ton zvaničnika Evropske unije.

Ponoš je ocenio da se u Srbiji ne može formirati politička većina bez zalaganja za evropske integracije i da bi zbog toga trebalo da postoji snažna politička opcija koja zastupa tu politiku.

Istakao je i da opozicija treba da postigne dogovor o zajedničkom nastupu, posebno kada je reč o predsedničkim izborima.

"Bilo bi normalno da se organizujemo na način koji daje najbolji rezultat, što podrazumeva razgovor i dogovor. Ako bi bili odvojeni parlamentarni i predsednički izbori, bilo bi dobro da svi podržimo zajedničkog predsedničkog kandidata, a da tog kandidata predloži najjača opcija, koja je sada studentski pokret", rekao je Ponoš.