Ponoš (SRCE): Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave

Beta pre 10 minuta

Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je da je vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalna pojava i za koje, kako tvrdi, niko ne snosi odgovornost.

Ponoš je za zrenjaninsku televiziju KTV rekao da prethodne velike tragedije prate problemi u utvrđivanju odgovornosti i način na koji ih mediji tretiraju, saopštila je danas stranka SRCE.

"Živimo u tragično vreme i dobrim delom tu tragediju diktira vlast. Napravili su klimu u kojoj tragedije postaju normalnost i za koje niko ne odgovara. Prethodne velike tragedije obeležava problematično pronalaženje krivaca i medijski tretman. Korisno je da se pogledaju nalazi Anketne komisije (za pad nadstrešnice u Novom Sadu). Ista vlast, isti menadžment, na identičan način radio je niz projekata godinama unazad, sa istim nivoom korupcije, pa imamo razloga da brinemo da će biti posledica i kada ove vlasti više ne bude", rekao je Ponoš, navodi se u saopštenju.

On je ocenio da je vlast trenutno u "reaktivnoj fazi", navodeći da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "više nije taj koji igra belim figurama".

"On, međutim, zna da sprovodi izbore na način da se krađa podrazumeva i to je uspešno radio sve ove godine", rekao je Ponoš.

Govoreći o evropskim integracijama, naveo je da je Vučić godinama "prodavao priču da on vodi Srbiju u Evropsku uniju", ali da je poverenje građana u tu politiku opalo.

"Ovog trenutka kada su ljudi prestali da veruju u to, vratila se podrška ulasku Srbije u EU", rekao je Ponoš i dodao da je tome doprineo i promenjen ton zvaničnika Evropske unije.

Ponoš je ocenio da se u Srbiji ne može formirati politička većina bez zalaganja za evropske integracije i da bi zbog toga trebalo da postoji snažna politička opcija koja zastupa tu politiku.

Istakao je i da opozicija treba da postigne dogovor o zajedničkom nastupu, posebno kada je reč o predsedničkim izborima.

"Bilo bi normalno da se organizujemo na način koji daje najbolji rezultat, što podrazumeva razgovor i dogovor. Ako bi bili odvojeni parlamentarni i predsednički izbori, bilo bi dobro da svi podržimo zajedničkog predsedničkog kandidata, a da tog kandidata predloži najjača opcija, koja je sada studentski pokret", rekao je Ponoš.

(Beta, 05.05.2026)

Povezane vesti »

Ponoš: Vlast napravila ambijent da su tragedije normalnost, i za njih niko ne odgovara

Ponoš: Vlast napravila ambijent da su tragedije normalnost, i za njih niko ne odgovara

N1 Info pre 40 minuta
Ponoš (SRCE): Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave

Ponoš (SRCE): Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave

Nedeljnik pre 20 minuta
"Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave"

"Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave"

Nova pre 40 minuta
Ponoš: „Odavno u Srbiji ne može da se formira većina protiv ulaska u EU“

Ponoš: „Odavno u Srbiji ne može da se formira većina protiv ulaska u EU“

Serbian News Media pre 15 minuta
Ponoš (SRCE): Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave

Ponoš (SRCE): Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave

Serbian News Media pre 10 minuta
Ponoš: Vučić više nije taj koji igra belim figurama

Ponoš: Vučić više nije taj koji igra belim figurama

Danas pre 50 minuta
Ponoš (SRCE): Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave

Ponoš (SRCE): Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave

Pravo u centar pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Predsednik SrbijeZdravko Ponoš

Politika, najnovije vesti »

Ponoš: Vlast napravila ambijent da su tragedije normalnost, i za njih niko ne odgovara

Ponoš: Vlast napravila ambijent da su tragedije normalnost, i za njih niko ne odgovara

N1 Info pre 40 minuta
Brnabić: Očekujem da usvojimo preporuke Venecijanske komisije pre juna

Brnabić: Očekujem da usvojimo preporuke Venecijanske komisije pre juna

RTV pre 45 minuta
Brnabić: Očekujem da usvojimo preporuke Venecijanske komisije pre juna

Brnabić: Očekujem da usvojimo preporuke Venecijanske komisije pre juna

NIN pre 20 minuta
Ponoš (SRCE): Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave

Ponoš (SRCE): Vlast u Srbiji stvorila ambijent u kojem tragedije postaju normalne pojave

Beta pre 10 minuta
"Ratovao bi, ali nema s kim" Dodik: "Bećirović je nepodnošljivi lažov koji očigledno pati od krize identiteta"

"Ratovao bi, ali nema s kim" Dodik: "Bećirović je nepodnošljivi lažov koji očigledno pati od krize identiteta"

Blic pre 35 minuta