Prognoza za sredu, 6. maj: Sutra promenljivo oblačno i pretežno suvo, posle podne mestimično kiša
U Srbiji će sutra vreme biti promenljivo oblačno i pretežno suvo, dok će posle podne i uveče mestimično padati kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Mogući su i kratkotrajni pljuskovi, ponegde sa grmljavinom.
Duvaće slab i umeren južni vetar.
Jutarnja temperatura kretaće se od tri do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo.
Duvaće slab i umeren južni vetar.
Najniža temperatura biće 10 do 14 stepeni, a najviša oko 29 stepeni.
Uveče i tokom noći padaće kratkotrajna kiša ili pljusak.
U Srbiji tokom sedmice promenljivo uz smenu sunca i oblaka i kratkotrajne lokalne kiše ili pljuska sa grmljavinom.
Padavine će biti češće u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice.
Dnevne temperature kretaće se između 22 i 28 stepeni.
Narednih sedam dana u Beogradu zadržaće se toplo vreme.
Biće promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne kratkotrajne kiše ili pljuska.
U petak i subotu, kao i sredinom naredne nedelje, padavine češće.
Dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
Biometeorološka prognoza za sredu, 6. maj 2026:
Prilike će pogodovati hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izuzetak su srčani bolesnici, koji mogu imati izvesne tegobe. Moguće blage meteoropatske reakcije.
(Beta, 05.05.2026)