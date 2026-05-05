Prognoza za sredu, 6. maj: Sutra promenljivo oblačno i pretežno suvo, posle podne mestimično kiša

U Srbiji će sutra vreme biti promenljivo oblačno i pretežno suvo, dok će posle podne i uveče mestimično padati kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Mogući su i kratkotrajni pljuskovi, ponegde sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren južni vetar.

Jutarnja temperatura kretaće se od tri do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.

U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo.

Duvaće slab i umeren južni vetar.

Najniža temperatura biće 10 do 14 stepeni, a najviša oko 29 stepeni.

Uveče i tokom noći padaće kratkotrajna kiša ili pljusak.

U Srbiji tokom sedmice promenljivo uz smenu sunca i oblaka i kratkotrajne lokalne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Padavine će biti češće u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice.

Dnevne temperature kretaće se između 22 i 28 stepeni.

Narednih sedam dana u Beogradu zadržaće se toplo vreme.

Biće promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne kratkotrajne kiše ili pljuska.

U petak i subotu, kao i sredinom naredne nedelje, padavine češće.

Dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza za sredu, 6. maj 2026:

Prilike će pogodovati hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izuzetak su srčani bolesnici, koji mogu imati izvesne tegobe. Moguće blage meteoropatske reakcije.

(Beta, 05.05.2026)