Srbiju pogodila noćas dva zemljotresa, epicentar kod Bezdana

Beta pre 1 sat

Srbiju su tokom noći pogodila dva zemljotresa, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije (RSZS), navodeći da je u 2.35 kod Bezdana registrovan potres magnitude 4,1.

Kako su naveli iz RSZS, intenzitet u epicentru procenjen je na šest stepeni Merkalijeve skale, što znači da potresi te jačine mogu da izazovu manja oštećenja na objektima u epicentralnom području, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Epicentar je bio na području između Bezdana i Bačkog Monoštora, na obodu Specijalnog rezervata "Gornje Podunavlje".

Desetak minuta kasnije registrovan je i slabiji potres magnitude 2,5.

(Beta, 05.05.2026)

