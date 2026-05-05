Studenti u blokadi: Spomenik stradalima u padu nadstrešnice nezapamćen čin estetskog cinizma

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu saopštili su danas da je projekat za izradu "spomen obeležja" žrtvama pada nastrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu osmišljen bez javne rasprave, bez konkursa i bez učešća porodica žrtava.

"To nije mesto pijeteta, već arhitektonski paravan koji treba da fizički sakrije mesto zločina i spreči ljude da postavljaju pitanja o odgovornosti. Posebno poražava činjenica da izabrano rešenje, masivna kamena ploča, svojom formom podseća na betonski blok koji je usmrtio građane, što predstavlja nezapamćen čin estetskog cinizma prema žrtvama", naveli su oni na društvenoj mreži Instagram.

Prema njihovim rečima, dekan Fakulteta primenjenih umetnosti Goran Čpajak, čovek koji je svojim potpisom stao uz listu Srpske napredne stranke, zajedno sa inženjerom arhitekture Zoranom Tucićem nagrađen sa 2.000.000 dinara da umetnički oblikuje sećanje na tragediju "koju je taj isti režim izazvao".

"U državi u kojoj nadstrešnice padaju jer se kralo na materijalu, sada se taj isti budžet koristi da bi se nagradili poslušnici zadatkom da 'ulepšaju posledice vašeg nemara. Honorar od 2.000.000 dinara za ljude koji su ćutali dok je struka ponižavana, a istovremeno podržavali partiju koja je potpisala smrtne presude u Novom Sadu, uvreda je za svakog poštenog građanina ove zemlje", kazali su studenti.

Grad Novi Sad predstavio je juče pobedničko idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici, autora akademskog umetnika Gorana Čpajaka i arhitekte Zorana Tucića.

Spomenik će se nalaziti na platou između železničke i autobuske stanice, a u pitanju je jedna kamena ploča, dimenzija 5x5, visine 135 centimetara.

(Beta, 05.05.2026)