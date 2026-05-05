Tramp: Iran da podigne belu zastavu u znak predaje, znaju šta ne treba da rade

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) osporio je danas vojne sposobnosti Irana i rekao da Teheran treba da se preda "mahanjem belom zastavom", ali da ima previše ponosa za to.

Tramp je novinarima u Ovalnoj kancelariji Bele kuće rekao da je vojska Irana svedena na sitno naoružanje sa mogućnošću slabije pucnjave i da Teheran privatno želi da postigne dogovor, uprkos, kako tvrdi, zveckanju oružjem, prenosi agencija Rojters (Reuters).

"Oni se igraju, ali dozvolite mi da vam kažem, žele da naprave dogovor. A ko ne bi, kada vam vojska potpuno nestane?" rekao je on.

Na pitanje šta bi Iran trebalo da uradi da bi prekršio primirje, Tramp je rekao: "Pa, saznaćete, jer ću vam javiti".

"Oni znaju šta ne treba da rade", dodao je Tramp.