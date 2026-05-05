Tramp: Iran da podigne belu zastavu u znak predaje, znaju šta ne treba da rade

Beta pre 2 sata

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) osporio je danas vojne sposobnosti Irana i rekao da Teheran treba da se preda "mahanjem belom zastavom", ali da ima previše ponosa za to.

Tramp je novinarima u Ovalnoj kancelariji Bele kuće rekao da je vojska Irana svedena na sitno naoružanje sa mogućnošću slabije pucnjave i da Teheran privatno želi da postigne dogovor, uprkos, kako tvrdi, zveckanju oružjem, prenosi agencija Rojters (Reuters).

"Oni se igraju, ali dozvolite mi da vam kažem, žele da naprave dogovor. A ko ne bi, kada vam vojska potpuno nestane?" rekao je on.

Na pitanje šta bi Iran trebalo da uradi da bi prekršio primirje, Tramp je rekao: "Pa, saznaćete, jer ću vam javiti".

"Oni znaju šta ne treba da rade", dodao je Tramp.

 
 
Ministarstvo odbrane UAE: Iran lansira dronove i rakete, presrećemo napade
 
Iran je lansirao napad na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), koje Abu Dabi odvraća, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane te zemlje.

Protivvazdušna odbrana UAE odvraća napade Teherana, a nacionalne službe za hitne slučajeve upozoravaju građane da ostanu "na bezbednom", prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

UAE su juče, kako tvrde zvaničnici, presrele 15 iranskih raketa i četiri drona.

Napadi su primećeni sinoć u luci Fudžaira na severoistoku zemlje.

 
 
 
Iran optužio SAD da su ubile pet civila u Ormuskom moreuzu
 
Iran je optužio SAD da su ubile pet civila u Ormuskom moreuzu, tvrdeći da su njihove snage napale putničke brodove, a ne brodove koji pripadaju Islamskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), kako su tvrdili Amerikanci.

Ova tvrdnja je u suprotnosti sa izjavom američkog admirala Breda Kupera, koji je rekao da su snage Centralne komande (CENTCOM) potopile šest IRGC brodova koji su pokušali da ometaju američku misiju sprovođenja nasukanih brodova iz Ormuskog moreuza.

Američka operacija, nazvana "Projekat sloboda", uzdrmala je krhko primirje postignuto između Irana i SAD 8. aprila i obnovila strah od moguće eskalacije.

Iranski državni emiter IRIB citirao je neimenovanog iranskog vojnog komandanta koji je rekao da je Teheran pokrenuo istragu nakon američkih tvrdnji o napadima na brodove IRGC-a.

Navodi se da je, iako nijedan od brodova IRGC-a nije pogođen, istraga utvrdila da su američke snage napale dva mala broda sa ljudima koji su se juče kretali od Hasaba na obali Omana prema obali Irana, prenosi Al Džazira.

Komandant je rekao da su u napadima brodovi uništeni, a ubijeno pet civila, putnika.

Dodao je da SAD moraju biti pozvane na odgovornost za svoj zločin.

Američke vojne snage nisu odmah dale komentar.

(Beta, 05.05.2026)

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB - Rubio: Operacija "Epski bes" završena, prioritet otvaranje Ormuskog moreuza

BLISKOISTOČNI SUKOB - Rubio: Operacija "Epski bes" završena, prioritet otvaranje Ormuskog moreuza

RTV pre 9 minuta
Teheran upozorava SAD nakon napada u Ormuskom moreuzu: Tek smo počeli; Tramp: Iran zna šta ne treba da uradi

Teheran upozorava SAD nakon napada u Ormuskom moreuzu: Tek smo počeli; Tramp: Iran zna šta ne treba da uradi

RTS pre 8 minuta
Rat stiže do Evrope?! Krenuli nemački brodovi, Amerika građanima izdala hitno naređenje: "Bežite!" Iran zapretio kao nikad do…

Rat stiže do Evrope?! Krenuli nemački brodovi, Amerika građanima izdala hitno naređenje: "Bežite!" Iran zapretio kao nikad do sada (foto, video)

Blic pre 59 minuta
Rat se rasplamsao! Teretni brod pogođen u Ormuskom moreuzu, Rubio ponovo o iranskom nuklearnom programu

Rat se rasplamsao! Teretni brod pogođen u Ormuskom moreuzu, Rubio ponovo o iranskom nuklearnom programu

Mondo pre 1 sat
Ako pukne, biće aktivirana "kinetička opcija" Počela bitka za svetsku naftu: Američki brodovi pod paljbom probijaju blokadu…

Ako pukne, biće aktivirana "kinetička opcija" Počela bitka za svetsku naftu: Američki brodovi pod paljbom probijaju blokadu, 20.000 mornara zarobljeno u raljama rata

Blic pre 2 sata
Iran upozorio američke marince: Vi ste žrtve Trampa i njegovih političkih ambicija da ostane na vlasti

Iran upozorio američke marince: Vi ste žrtve Trampa i njegovih političkih ambicija da ostane na vlasti

Kurir pre 3 sata
Iran upozorava marince SAD da su žrtve Trampa i njegovih političkih ambicija

Iran upozorava marince SAD da su žrtve Trampa i njegovih političkih ambicija

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranBBCBela kućaDonald TrampAbu Dabi

Svet, najnovije vesti »

Rubio: Borbene operacije SAD u Iranu završene

Rubio: Borbene operacije SAD u Iranu završene

Danas pre 44 minuta
Peticija za referendum o otcepljenju od Kanade sa 300.000 potpisa

Peticija za referendum o otcepljenju od Kanade sa 300.000 potpisa

Danas pre 1 sat
U Pragu protest zbog odluke da se ukine pretplata na javni radio i televizijski servis

U Pragu protest zbog odluke da se ukine pretplata na javni radio i televizijski servis

Danas pre 2 sata
Tramp kritikovao Papu Lava da „ugrožava mnogo katolika“, Italija reagovala: „Napadi na Svetog oca nisu korisni za mir“

Tramp kritikovao Papu Lava da „ugrožava mnogo katolika“, Italija reagovala: „Napadi na Svetog oca nisu korisni za mir“

Danas pre 2 sata
Bivši ambasador Turske u Srbiji o putovanju u Jerevan: Najveća prepreka tursko-jermenskom prijateljstvu je ideologija genocida…

Bivši ambasador Turske u Srbiji o putovanju u Jerevan: Najveća prepreka tursko-jermenskom prijateljstvu je ideologija genocida koja je prodrla u samu strukturu Jermenije

Danas pre 2 sata