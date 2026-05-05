Tramp: Iran da podigne belu zastavu u znak predaje, znaju šta ne treba da rade
Tramp je novinarima u Ovalnoj kancelariji Bele kuće rekao da je vojska Irana svedena na sitno naoružanje sa mogućnošću slabije pucnjave i da Teheran privatno želi da postigne dogovor, uprkos, kako tvrdi, zveckanju oružjem, prenosi agencija Rojters (Reuters).
"Oni se igraju, ali dozvolite mi da vam kažem, žele da naprave dogovor. A ko ne bi, kada vam vojska potpuno nestane?" rekao je on.
Na pitanje šta bi Iran trebalo da uradi da bi prekršio primirje, Tramp je rekao: "Pa, saznaćete, jer ću vam javiti".
"Oni znaju šta ne treba da rade", dodao je Tramp.
Protivvazdušna odbrana UAE odvraća napade Teherana, a nacionalne službe za hitne slučajeve upozoravaju građane da ostanu "na bezbednom", prenosi Bi-Bi-Si (BBC).
UAE su juče, kako tvrde zvaničnici, presrele 15 iranskih raketa i četiri drona.
Napadi su primećeni sinoć u luci Fudžaira na severoistoku zemlje.
Ova tvrdnja je u suprotnosti sa izjavom američkog admirala Breda Kupera, koji je rekao da su snage Centralne komande (CENTCOM) potopile šest IRGC brodova koji su pokušali da ometaju američku misiju sprovođenja nasukanih brodova iz Ormuskog moreuza.
Američka operacija, nazvana "Projekat sloboda", uzdrmala je krhko primirje postignuto između Irana i SAD 8. aprila i obnovila strah od moguće eskalacije.
Iranski državni emiter IRIB citirao je neimenovanog iranskog vojnog komandanta koji je rekao da je Teheran pokrenuo istragu nakon američkih tvrdnji o napadima na brodove IRGC-a.
Navodi se da je, iako nijedan od brodova IRGC-a nije pogođen, istraga utvrdila da su američke snage napale dva mala broda sa ljudima koji su se juče kretali od Hasaba na obali Omana prema obali Irana, prenosi Al Džazira.
Komandant je rekao da su u napadima brodovi uništeni, a ubijeno pet civila, putnika.
Dodao je da SAD moraju biti pozvane na odgovornost za svoj zločin.
Američke vojne snage nisu odmah dale komentar.
(Beta, 05.05.2026)