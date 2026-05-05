Vučić: Odluku o izborima imaćemo za desetak dana, pokrećem portal za prijavu bahatih funkcionera

Beta pre 32 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će odluku o tome koji izbori i kada će biti održani, imati "za desetak dana". "Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod odlučuje o tome kakvu budućnost želi i kome hoće da je povere. Mislim da su izbori veoma važna stvar, tako su izbori strašno važni", rekao je Vučić za televiziju Informer.

Naveo je da će njegov "težak programski tekst koji nije jednostavno ispuniti" izaći u četvrtak u listu Kurir.

"Od izbora zavisi sve, od posvećenosti i marljivosti, i od dobrih planova i programa", kazao je Vučić, dodajući da nema strah od protivnika na izborima.

Vučić je ranije najavljivao da će do 6. maja saopštiti kada će biti održani izbori, navodeći da bi oni mogli da budu održani ili 12. jula, ili u periodu između oktobra i novembra.

On je naveo i da će u narednim nedeljama pokrenuti portal na kom će građani moći da mu prijave sve "bahate funkcionere" i najavio, kako je naveo, "borbu" protiv stava pojedinih - "Znaš ti ko sam ja?".

"Ali na ono čuveno naše pitanje - 'Znaš ti ko sam ja?', koje čujete svakog dana od ljudi koji nepropisno i bahato parkiraju, ljudi koji neće da sačekaju u redu, koji neće da se ponašaju pristojno u društvu jer moraju da pokažu moć na svaki način... Kada čujem to, onda razumem svakoga kome nije ni do rasprave o rezultatima", kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, za jednu zemlju, rezultati su suštinski najvažniji, ali za poverenje ljudi - borba i pobeda nad "Znaš ti ko sam ja?" je "važnija od svega".

 
 
Vučić: Cena lekova na godišnjem nivou skočila 8,5 odsto, poslednja opomena nadležnima
 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su na godišnjem nivou, u Srbiji najviše skočile cene lekova - za 8,5 odsto, zbog čega je izrekao, kako je naveo, "poslednju opomenu" nadležnim institucijama - od ministarstava finansija i zdravlja, do Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). "One vam pokazuju koliko smo mi bahati i arogantni, posebno što sam tri puta insistirao da se cena lekova smanji. I ništa se nije desilo", rekao je Vučić za televiziju Informer.

Upitan da li cene rastu zbog "farmaceutske mafije", kazao je da ljudi hoće da zarade više, i da država ne sme da im oduzme visoke marže, jer bi došlo do nestašice lekova.

"Morate da vodite računa, sve vreme ste pritisnuti sa dve strane. Ali da li smo mogli da to kontrolišemo da to makar bude na nivou od četiri odsto, a ne 8,5 odsto, naravno da smo mogli, ali nekoga nije bilo briga", naveo je Vučić.

 

(Beta, 05.05.2026)

