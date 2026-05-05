Vučić sa predstavnicima MMF: Srbija uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju i sprovodi reforme

Beta pre 1 sat

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u razgovoru sa predstavnicima Međunarodnog monetranog fonda (MMF) istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku uz odgovoran pristup prema javnim finansijama, jačanju investicionog ambijenta i sprovođenju reformi.

Na sastanku u Beogradu su razmatrani globalni ekonomski izazovi, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izgledi i rizici.

"Sumirao sam neke od rezultata u sprovođenju reformi u okviru ekonomskog programa koji podržava MMF kroz aktuelni Instrument za koordinaciju politika, a razgovarali smo i o predlozima novih reformskih ciljeva", naveo je Vučić na instagramu.

Razmatrana su, kako je dodao, mišljenja o globalnim ekonomskim izazovima i njihovom uticaju na ovaj region, pogotovo u svetlu visokih cena energenata i poremećaja na svetskom tržištu, uz ocenu da je važno nastaviti sa politikom stabilnosti, ali i hrabro ulagati u budućnost, uz rad na unapređenju konkurentnosti Srbije.

"Naglasio sam da prema prvim procenama privredni rast naše zemlje može da dostigne rezultate koji će biti bolji od projektovanih, i pored opreznog pristupa koji imamo u ovakvim predviđanjima. Kao jedan od ključnih pokretača rasta u narednom periodu, istakao sam ulaganja vezana za organizaciju specijalizovane izložbe EXPO 2027, čiji će Srbija biti domaćin", naveo je Vučić.

Ukazao je da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je javni dug u padu.

"Posebno sam naglasio da su javne investicije visoke i usklađene sa očuvanjem stabilnosti javnih finansija, što ih čini jednim od ključnih oslonaca daljeg ekonomskog rasta, Verujem da će saradnja sa MMF i u narednom periodu, kroz nastavak uspešne realizacije aranžmana, biti snažan oslonac našim naporima da gradimo sigurnu, stabilnu i prosperitetnu Srbiju", naveo je Vučić.

Misija MMF, na čelu sa Anet Kjobe, danas završava posetu Beogradu povodom treće revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom koji ističe krajem iduće godine.

 

Macut sa predstavnicima MMF o makroekonomskim kretanjima, fiskalnoj politici i daljoj saradnji
 
 
Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju je predvodila Anet Кjobe, o aktuelnim makroekonomskim kretanjima, fiskalnoj politici i daljoj saradnji, saopštio je njegov kabinet. Macut je naglasio je da Vlada Srbije ostaje posvećena očuvanju makroekonomske stabilnosti, uz istovremeno jačanje otpornosti ekonomije i zaštitu životnog standarda građana.

Razgovarano je i o globalnim ekonomskim izazovima i njihovom uticaju na region i Srbiju, kao i o aktuelnim makroekonomskim kretanjima.

Na sastanku je, kako se navodi, posebno istaknut značaj strukturnih reformi, unapređenja poslovnog okruženja i sprovođenja prioritetnih projekata u cilju jačanja privrede.

Ocenjeno je da dosadašnja saradnja sa MMF-om doprinosi kredibilitetu ekonomske politike Srbije i povoljnom investicionom ambijentu.

Sastanku su prisustvovali ministar finansija Srbije Siniša Mali i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.

 

(Beta, 05.05.2026)

