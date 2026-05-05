Vučić sa predstavnicima MMF: „Srbija uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju i sprovodi reforme“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u razgovoru sa predstavnicima Međunarodnog monetranog fonda (MMF) istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku uz odgovoran pristup prema javnim finansijama, jačanju investicionog ambijenta i sprovođenju reformi.

Na sastanku u Beogradu su razmatrani globalni ekonomski izazovi, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izgledi i rizici.

"Sumirao sam neke od rezultata u sprovođenju reformi u okviru ekonomskog programa koji podržava MMF kroz aktuelni Instrument za koordinaciju politika, a razgovarali smo i o predlozima novih reformskih ciljeva", naveo je Vučić na instagramu.

Razmatrana su, kako je dodao, mišljenja o globalnim ekonomskim izazovima i njihovom uticaju na ovaj region, pogotovo u svetlu visokih cena energenata i poremećaja na svetskom tržištu, uz ocenu da je važno nastaviti sa politikom stabilnosti, ali i hrabro ulagati u budućnost, uz rad na unapređenju konkurentnosti Srbije.

"Naglasio sam da prema prvim procenama privredni rast naše zemlje može da dostigne rezultate koji će biti bolji od projektovanih, i pored opreznog pristupa koji imamo u ovakvim predviđanjima. Kao jedan od ključnih pokretača rasta u narednom periodu, istakao sam ulaganja vezana za organizaciju specijalizovane izložbe EXPO 2027, čiji će Srbija biti domaćin", naveo je Vučić.

Ukazao je da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je javni dug u padu.

"Posebno sam naglasio da su javne investicije visoke i usklađene sa očuvanjem stabilnosti javnih finansija, što ih čini jednim od ključnih oslonaca daljeg ekonomskog rasta, Verujem da će saradnja sa MMF i u narednom periodu, kroz nastavak uspešne realizacije aranžmana, biti snažan oslonac našim naporima da gradimo sigurnu, stabilnu i prosperitetnu Srbiju", naveo je Vučić.

Misija MMF, na čelu sa Anet Kjobe, danas završava posetu Beogradu povodom treće revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom koji ističe krajem iduće godine.

