Završena konstitutivna sednica SO Kula - predsednik iz redova SNS izabran iz dva puta, uz tenzije

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula okončana je nakon potvrđivanja mandata i izbora organa i radnih tela parlamenta.

Za predsednika kulskog parlamenta izabran je, nakon drugog glasanja, kandidat Srpske napredne stranke (SNS) Velibor Milojičić.

Za Milojčića je iz drugog puta glasalo 19 odbornika, a protiv je bilo 18.

Prilikom prvog glasanja, Milojčić je dobio 18 glasova, dok je protiv njegovog izbora glasalo 19 odbornika.

Narednom glasanju prethodila je gužva u sali, u koju je u jednom momentu ušla i policija.

Skupština je zatim izabrala Miljanu Rabrenović na funkciju zamenika predsednika SO Kula.

Raspored glasova bio je identičan - vladajućih 19 glasova za i opozicionih 18 protiv.

Rasprava je protekla uz brojna prekidanja opozicionih odbornika od strane Milojčića.

U skupštini su danas formirane i dve odborničke grupe: "Aleksandar Vučić - Kula naša porodica" sa 19 odbornika, čiji je šef Miljana Pavkov, kao i odbornička frupa “Glas mladih opštine Kula" sa 18 odbornika, a njen šef je Aleksandr Nastić.

Raspored mandata u odborničkoj grupi "Aleksandar Vučić - Kula naša porodica" je sledeći: Srpska napredna stranka 14, Savez vojvođanskih Mađara dva, a Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka i Zajednica Srba po jedan mandat, dok lista "Glas mladih opštine Kula" ima 18 mandata.

Pre početka konstitutivne sednice, ispred zgrade Skupštine opštine Kula, kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija razdvajao je dve grupacije - pristalise SNS i one koji podržavaju studentsku listu.

Izbori za odbornike Skupštine opštine Kula održani su 29. marta.