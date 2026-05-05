Završena konstitutivna sednica SO Kula - predsednik iz redova SNS izabran iz dva puta, uz tenzije

Beta pre 2 sata

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula okončana je nakon potvrđivanja mandata i izbora organa i radnih tela parlamenta.

Za predsednika kulskog parlamenta izabran je, nakon drugog glasanja, kandidat Srpske napredne stranke (SNS) Velibor Milojičić.

Za Milojčića je iz drugog puta glasalo 19 odbornika, a protiv je bilo 18.

Prilikom prvog glasanja, Milojčić je dobio 18 glasova, dok je protiv njegovog izbora glasalo 19 odbornika.

Narednom glasanju prethodila je gužva u sali, u koju je u jednom momentu ušla i policija.

Skupština je zatim izabrala Miljanu Rabrenović na funkciju zamenika predsednika SO Kula.

Raspored glasova bio je identičan - vladajućih 19 glasova za i opozicionih 18 protiv.

Rasprava je protekla uz brojna prekidanja opozicionih odbornika od strane Milojčića.

U skupštini su danas formirane i dve odborničke grupe: "Aleksandar Vučić - Kula naša porodica" sa 19 odbornika, čiji je šef Miljana Pavkov, kao i odbornička frupa “Glas mladih opštine Kula" sa 18 odbornika, a njen šef je Aleksandr Nastić.

Raspored mandata u odborničkoj grupi "Aleksandar Vučić - Kula naša porodica" je sledeći: Srpska napredna stranka 14, Savez vojvođanskih Mađara dva, a Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka i Zajednica Srba po jedan mandat, dok lista "Glas mladih opštine Kula" ima 18 mandata.

Pre početka konstitutivne sednice, ispred zgrade Skupštine opštine Kula, kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija razdvajao je dve grupacije - pristalise SNS i one koji podržavaju studentsku listu.

Izbori za odbornike Skupštine opštine Kula održani su 29. marta.

(Beta, 05.05.2026)

Odbornici "Mladi Kula": SNS tajno glasanje sprovodio javno, predstavnici vlasti više puta odlazili na razgovore

Održana konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula: Iz drugog puta, Velibor Milojičić iz SNS-a izabran za predsednika

Kandidat SNS Velibor Milojičić tek iz drugog pokušaja izabran za predsednika Skupštine opštine Kula

Kandidat SNS Velibor Milojičić tek iz drugog pokušaja izabran za predsednika Skupštine opštine Kula

Napeto u Kuli: SNS kandidat pao – krtica u redovima naprednjaka?

Napeto u Kuli: SNS kandidat pao – krtica u redovima naprednjaka?

Predsednik Skupštine opštine Kula izabran na burnoj sednici: Dva kruga glasanja i rasprava o tajnosti

Nakon tenzija i prekinute sednice u Kuli izbran predsednik Skupštine

Opština Kula je prva u Srbiji u kojoj Vučić i SNS imaju ozbiljnu krizu vlasti: Dva su dokaza za to

