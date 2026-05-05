Jak zemljotres pogodio Srbiju, epicentar bio kod ovog grada, nakon 10 minuta usledio novi: "Mislio sam da će kuća da se sruši"…

Nakon glavnog zemljotresa usledio je još jedan slabiji od 2.5 stepena Potres se osetio u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj i severnom delu Bosne i Hercegovine Jak zemljotres magnitude 4.2 stepena po Rihteru pogodio je reon Sombora, tačnije Bezdan, oko 2 časa i 35 minuta posle ponoći, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Epicentar zemljotresa bio je na samoj granici Srbije i Hrvatske kod Bačkog Monoštora na dubini od oko 13 kilometara. Kako prenosi RSZ, nakon samo 10 minuta od glavnog potresa, usledio je još jedan od 2.5 stepeni po Rihteru. Zemljotres se osetio i u ostalim delovima Srbije, ali i Hrvatske, Mađarske i u severnom delu Bosne i Hercegovine. "Probudilo me je iz sna u Vrbasu", "Prvi put sam osetila zemljotres i ne daj Bože više nikad. Bilo je jako strašno u Somboru", "2-3