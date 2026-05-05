Srbija upravo "obrisala" granice: Od danas, novac iz inostranstva stiže za par minuta - detaljan vodič kroz SEPA sistem

Provizije za međunarodne transakcije snižene su sa 20-40 evra na 1-2 evra, a novac sada stiže za jedan dan Za sada je omogućena SEPA Credit Transfer šema, dok će Instant Credit Transfer i SEPA Direct Debit biti dostupni za godinu dana Srbija od danas konačno ulazi u elitni platni sistem SEPA (Single Euro Payments Area), postavši time zvanično 41. članica ovog evropskog društva. Ovim potezom, građanima i privredi omogućava se da međunarodne novčane transfere ka i iz