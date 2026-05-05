(Video) Prvi snimak zemljotresa u Somboru: Pogledajte kako se trese tlo: Kamera na kući sve snimila

Građani su bili uplašeni i mnogi su prijavili da su osetili drmanje kreveta Na društvenim mrežama pojavili su se snimci i komentari o zemljotresu Građani Sombora, Apatina, ali i okolnih mesta osetili su jak zemljotres koji je noćas pogodio okolinu Sombora, tačnije Bezdan u 2.35, na dubini od 15 kilometara, kao i još jedan dosta slabiji.

One koje je prvi zemljotres probudio bili su vidno uplašeni, a na društvenim mrežama, osim komentara, postavljaju se i prvi snimci. Na Instagram stranici Portal025.rs objavljen je snimak sa nadzorne kamere jednog domaćinstva koja je zabeležila prvi, jači zemljotres od 4,1 stepena po Rihteru. Kako se može videti na snimku, u vreme potresa tlo se ozbiljno treslo, što se može videti po tome kako se kamera trese dok potres traje. U Somboru čini se da su građani najviše