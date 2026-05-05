Dogovor Srbije i Mola oko NIS-a očekuje se sredinom maja, u centru pažnje rafinerija u Pančevu

Srpske vlasti očekuju da polovinom maja bude usaglašen ugovor o pravima i obavezama akcionara u okviru pregovora sa mađarskom naftnom kompanijom Mol o Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Srbija takođe želi da rafinerija u Pančevu nastavi da radi, odnosno da se Mol obaveže da će održati preradu na određenom nivou. Mol, koji sa ruskim većinskim vlasnikom Gazpromom pregovara o kupovini njegovog udela u NIS-u, sa Vladom Srbije odvojeno razgovara o pravima i obavezama akcionara. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je rekla da su i jedni i drugi pregovori intenzivni i da "idu dosta dobro". "Očekujemo nastavak pregovora sredu i