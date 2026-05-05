Pad vlade u Rumuniji dovodi u pitanje fiskalne reforme

Manjinska vlada u Rumuniji pala je pošto joj je izglasano nepoverenje, što bi moglo da izazove političku nestabilnost i dovede u pitanje reforme koje ova zemlja mora sprovesti da bi smanjila budžetski deficit koji je najveći u Evropskoj uniji.

Predlog za izglasavanje nepoverenja premijeru Ilieu Bolojanu podržao je 281 od 330 poslanika. Inicijativu su zajedno sa vodećom opozicionom strankom krajnje desnice pokrenule socijaldemokrate, koje su prošlog meseca napustile koaliciju zbog nepopularnih fiskalnih mera. "Ovo je ubedljiv ishod glasanja protiv premijera", rekao je lider Socijaldemokratske partije Sorin Grindeanu i dodao da sada predstoje razgovori sa ostalim strankama koje su ranije bile na vlasti.