Brnabić najavila kada će se izmene izbornih zakona naći na dnevnom redu Skupštine

Predsednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsednika parlamenata EU i zemalja kandidata u Kopenhagenu, istakla je da je važnost ovog događaja u tome što može da odgovori na sva pitanja o tome šta se dešava u našoj zemlji, ali i da se lobira za evropski put Srbije.

Ističe da se nada da će pre juna biti usvojen set pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, kao i da će se izmene izbornih zakona naći na dnevnom redu Skupštine 18. maja. Uloga nacionalnih parlamenata u proširenju Evropske unije, jedna je od tema konferencije predsednika najviših zakonodavnih tela evropskih zemalja koja se održava u Kopenhagenu. Danas počinje treća sesija o hibridnim napadima i ulogama nacionalnih parlamenata u takvim okolnostima,