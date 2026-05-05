Evropska komisija pozdravila ulazak Srbije u SEPA: Potencijalna ušteda od 400 miliona evra za građane

Evropska komisija pozdravila je danas pridruživanje Srbije Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA) koje će građanima i preduzećima omogućiti brže i jeftinije transakcije u evrima.

Komisija je saopštila da se danas 18 banaka iz Srbije zvanično pridružilo šemi SEPA zahvaljujući kojoj će transakcije u evropskoj valuti između tih banaka i EU biti pouzdanije, brže i jevtinije uz potencijalnu ukupnu uštedu do 400 miliona evra za pojedince i biznis. Takođe će SEPA pojednostaviti međunarodne transakcije i ubrzati prekograničnu trgovinu malim i srednjim preduzećima, istakla je Komisija. Odluku je doneo Evropski platni savet nakon što je Srbija ušla u