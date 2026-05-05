„Lažne ankete“: Tramp odbacuje istraživanja javnog mnjenja o padu podrške ratu protiv Irana

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ne veruje u istraživanja javnog mnjenja, koja pokazuju da su Amerikanci sve više nezadovoljni ratom protiv Irana, zbog toga što je reč o lažnim anketama. „Daju mi lažne ankete.

Sproveli su ankete o ratu sa Iranom i rekli da ga podržava samo 32 odsto ljudi. Pa ni meni se ne sviđa i uopšte ne volim rat, ali smo bolje opremljeni i imamo najjaču vojsku na svetu“, rekao je Tramp u Beloj kući, prenosi CNN. Prema njegovim rečima, pitanja u anketama su formulisana tako da budu protiv njega, a anketari bi trebalo da pitaju da li Amerikanci veruju da bi Iranu trebalo dozvoliti da ima nuklearno oružje. „Tada ne bi bilo 32 odsto, ali čak i da kažete