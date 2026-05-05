Napetosti u Ormuskom moreuzu: Tramp tvrdi da je Amerika pogodila sedam iranskih čamaca

Američki predsednik Donald Tramp pokrenuo je novu operaciju u nastojanju da otvori Ormuski moreuz za brodarstvo, što je navelo Iran da izvede napade kako bi zadržao kontrolu nad kritičnom rutom za isporuku energije.

Mediji tvrde da je pogođeno nekoliko trgovačkih brodova, a naftnu luku Fudžeira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je zahvatio požar posle iranskog napada, prvog posle četiri nedelje. SAD su saopštile da su uništile sedam malih iranskih plovila, kao i da su dva američka trgovačka brod prošla kroz moreuz, ne navodeći kada. Iran je negirao tvrdnje Vašingtona. Admiral Bred Kuper je „savetovao“ iranskim snagama da se drže podalje od američkih vojnih oruđa koja sprovode