Odata pošta pilotu Milenku Pavloviću koji je poginuo u NATO bombardovanju

Danas  |  Beta
– U Valjevu je obeležen Dan sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića, koji je poginuo na današnji dan tokom NATO bombaravanja 1999.

Kod spomenika u Valjevu, služenjem pomena i polaganjem cveća i venaca, poštu su mu odali članovi porodice, predstavnici vojske, državnih i lokalnih institucija, boračkih udruženja, organizacija i građani, preneo je RTS. Svakog 4. maja u isto vreme kod spomenika u Valjevu, počasnim preletom aviona „mig“ sa vojnog aerodroma u Batajnici, takođe se odaje pošta Pavlović. U njegovu častm Centar za obuku Vojske Srbije organizovao je otvoreni dan predstavljajući naoružanje
