U Lajpcigu automobilom uleteo u masu ljudi: Dvoje poginulo, 22 povređeno

Dve osobe su poginule, a nekoliko njih je povređeno nakon što je automobil uleteo u masu ljudi u istočnom nemačkom gradu Lajpcigu u ponedeljak popodne, saopštile su lokalne vlasti.

Gradonačelnik Lajpciga Burkhard Jung rekao je da je osumnjičeni počinilac, za koga su vlasti potvrdile da je 33-godišnji nemački državljanin, uhapšen. Jung je dodao da motiv još uvek nije jasan, prenosi BBC. Policija je potvrdila da je automobil udario više ljudi u centralnoj oblasti Grimajše štrase pre nego što je nastavio dalje. Šef vatrogasne službe u Lajpcigu, Aksel Šu, rekao je da su 22 osobe povređene, od kojih su dve teško povređene. Mihael Krečmer, premijer