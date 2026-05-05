Menja se metodologija za obračun cene struje - Novi troškovi i posebna pravila za elektrane

Ilustracija (Foto: Vereshchagin Dmitry/shutterstock.com) Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je izmene Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje, koje uvode nove troškove u obračun i preciznije definišu položaj elektrana kao kupaca.

Odluka, objavljena u Službenom glasniku donosi nekoliko važnih novina koje se tiču i energetskih kompanija i načina formiranja regulisane cene struje. Jedna od ključnih izmena odnosi se na operativne troškove – u metodologiju je uvedena nova stavka koja prepoznaje troškove lizinga sredstava sa pravom korišćenja dužim od godinu dana. Ovo praktično znači da će se i ova vrsta finansijskih obaveza ubuduće uzimati u obzir pri formiranju cene električne energije.