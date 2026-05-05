Drama na "kruzeru smrti": Crnogorac na brodu gde hara opasni hantavirus, oglasio se IJZ

"Institut za javno zdravlje (IJZ) Crne Gore je zvanično obavešten da se na brodu MV Hondius nalazi jedan crnogorski državljanin i da je dobrog zdravstvenog stanja", saopšteno je iz IJZ.

Naveli su da Institut za javno zdravlje Crne Gore nastavlja da prati situaciju i da postupa u skladu sa međunarodnim zdravstvenim procedurama i preporukama relevantnih institucija. "Podsećamo javnost i medije da se o ovoj situaciji informišu putem zvaničnih izvora, kako bi se spriječilo širenje neproverenih informacija, budući da je istraga o okolnostima događaja i dalje u toku“, naveli su iz IJZ. Brod sa gotovo 150 ljudi trenutno se nalazi kod obale Zapadne