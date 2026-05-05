“Mi nismo vest, mi smo ljudi”: Vapaj očajnih putnika zarobljenih na kruzeru u Atlanskom okeanu

Međunarodna javnost je uznemirena zbog situacije na kruzeru "MV Hondius", na kojem je izbila epidemija smrtonosnog virusa koji prenose glodari.

Do sada su tri osobe izgubile život, dok je više njih obolelo ili se nalaze pod sumnjom da su zaraženi. U atmosferi straha i neizvesnosti, američki putnik i travel bloger Džejk Rosmarin objavio je potresan video na društvenim mrežama, uputivši dramatičan apel za razumevanje i podršku. Kako je poručio svojim pratiocima (kojih ima oko 44.000), situacija na brodu je izuzetno teška i nimalo apstraktna. "Mi nismo samo vest ili novinski naslovi. Mi smo ljudi, imamo