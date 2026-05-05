uživo kriza na Bliskom istoku Iran upozorava SAD da ne budu "uvučene u novi haos" nakon napada u Ormuskom moreuzu

Kriza na Bliskom istoku nastavlja da eskalira do ivice opšteg rata nakon američko-izraelskih vojnih napada i iranske blokade strateški ključnog Ormuskog moreuza.

Sjedinjene Američke Države predvode projekat "Sloboda" s ciljem zaštite trgovačkih brodova, dok Teheran odgovara ispaljivanjem upozoravajućih projektila i dronova prema američkim razaračima. Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je Iran da će njegove snage biti "zbrisane sa lica zemlje" ukoliko nastave da ugrožavaju američka plovila. Sa druge strane, Revolucionarna garda Irana tvrdi da je moreuz pod potpunom blokadom i da nijedan tanker nije prošao u proteklim