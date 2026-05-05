UŽIVO: Rat u Ukrajini Napad na gasno postrojenje u Poltavskoj oblasti: Četiri osobe poginule, povređeno 31

Rat u Ukrajini traje 1.532 dana i ulazi u novu, krajnje neizvesnu fazu pred obeležavanje godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu.

Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre koji će važiti 8. i 9. maja, pozivajući Kijev da sledi ovaj primer. Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doneo je odluku o jednostranom prekidu vatre koji stupa na snagu već u ponoć 6. maja. Dok Zelenski ističe da je ljudski život vredniji od bilo koje godišnjice, Moskva je uputila oštro upozorenje da će pokrenuti masovni raketni napad na centar Kijeva ako proslava Dana pobede