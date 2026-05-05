Vučić sa predstavnicima MMF-a: Srbija uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji na čelu sa šeficom Misije Anet Kjobe i istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku.

Vučić je na Instagramu naveo da je imao važan i sadržajan sastanak sa predstavnicima MMF-a i šeficom Misije u Srbiji Anet Kjobe, na kojem su, kako je rekao, razmotrili globalne ekonomske izazove, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izglede i rizike. Rekao je da je sumirao neke od rezultata u sprovođenju reformi u okviru ekonomskog programa koji podržava MMF kroz aktuelni Instrument za koordinaciju politika, a razgovarali su i o