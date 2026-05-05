Zvaničnici zabrinuti zbog hantavirusa na kruzeru: Redak i smrtonosan soj

Zvaničnica Svetske zdravstvene organizacije izjavila je da ta agencija „pretpostavlja“ da je smrtonosna epidemija hantavirusa na kruzeru kod obale Zelenortskih ostrva preneta sa čoveka na čoveka.

To je neobična pojava za ovu bolest i moglo bi značiti da je na brodu prisutan posebno redak i opasan soj. Doktor Marija Van Kerkhove, direktorka za pripravnost i prevenciju epidemija i pandemija u SZO, rekla je novinarima danas da prenos među ljudima na brodu „ne može biti isključen“. I da „to, iz predostrožnosti, jeste pretpostavka“. Ljudi se obično zaraze hantavirusom kontaktom sa glodarima poput pacova i miševa. Najčešće izlaganjem njihovom urinu, izmetu ili