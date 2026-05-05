Konstitutivna sednica SO Kula: Kandidat liste "Aleksandar Vučić - Kula naša porodica" nije izabran u prvom krugu glasanja

Skupština opštine Kula u prvom krugu glasanja nije izabrala za predsednika Velibora Milojičića koga je predložila lista "Aleksandar Vučić - Kula naša porodica". Za njegov izbor je glasalo 18 odbornika, a 19 je bilo protiv. Predsedavajući je rekao da glasanje može biti ponovljeno u drugom krugu, nakon čega je određena pauza. Prethodno su potvrđeni mandati u novom sazivu lokalnog parlamenta.

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula počela je danas oko 10 časova. Lista "Aleksandar Vučić - Kula naša porodica" ima 19 odborničkih mandata, a lista "Glas mladih opštine Kula" 18 mandata. Sednici prisustvuje svih 37 kandidata koji su dobili mandat. Predsednik Skupštine bira se tajnim glasanjem, a lista "Glas mladih opštine Kula" navela je tokom rasprave da neće glasati za Milojičića. Tokom rasprave o kandidatu došlo je do