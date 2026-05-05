Ministarka Đedović: Pregovori sa MOL-om idu dosta dobro, sutra i prekosutra nastavak

Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro i najavila da će se pregovori Srbije i MOL-a nastaviti sutra i prekosutra.

Foto: Srđan Ilić Ona je na Pupin forumu u Beogradu rekla da očekuje da će se do 15. ili 16. maja stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa SAD, koja treba da odobri ugovor. Đedović Handanović je navela da je jedno od ključnih pitanja da se MOL obaveže da će imati određeni rafinerijski godišnji nivo prerade i da su postignuti određeni dogovori oko tog pitanja. "Jedno od ključnih pitanja je bilo i da se MOL obaveže da će imati određeni rafinerijski