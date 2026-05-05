Rat u Ukrajini u senci Bliskog istoka: Obe strane najavljuju primirje dok lansiraju rakete i dronove

Rat u Ukrajini poslednjih nedelja potisnut je iz fokusa međunarodne javnosti zbog eskalacije krize na Bliskom istoku i dešavanja oko Ormuskog moreuza, ali se borbe, pregovaračko nadmetanje i međusobni napadi ne zaustavljaju. Dok se nastavak pregovora Kijeva i Moskve uz posredovanje Sjedinjenih Država odlaže zbog zaokupljenosti Vašingtona Iranom, Rusija je najavila kratko primirje 8. i 9. maja povodom Dana pobede, a Ukrajina poručila da je spremna da obustavi vatru već od 6. maja, ukoliko Moskva učini isto.

U tom kontekstu, Zelenski je optužio Moskvu za "potpuni cinizam", navodeći da Rusija istovremeno traži prekid vatre i izvodi nove raketne i napade dronovima na Ukrajinu. Prema njegovim rečima, ruski napadi tokom noći bili su uglavnom usmereni na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, a u Poltavskoj oblasti oštećeni su industrijsko preduzeće i železnička infrastruktura, dok su četiri osobe poginule,