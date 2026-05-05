Rubio: Borbene operacije protiv Irana završene, ostvarili smo ciljeve koje smo odredili

Borbene operacije koje smo u februaru pokrenuli protiv Irana su završene, izjavio je danas na konferenciji za medije američki državni sekretar Marko Rubio, sugerišući da je američki prioritet sada otvaranje Ormuskog moreuza.

„Operacija Epski bes, kako je predsednik obavestio Kongres, je završena, jer smo ostvarili ciljeve koje smo odredili", rekao je Rubio u Beloj kući, prenosi CNN. „Sada prelazimo na Projekat sloboda. To je ono što sada radimo, a rano je reći do čega bi to moglo da dovede u budućnosti", kazao je Rubio. Pitanja o iranskom nuklearnom programu, uključujući zalihe visokoobogaćenog uranijuma, biće rešena kroz razgovore, naveo je Rubio.