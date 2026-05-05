37 dečaka i 28 devojčica: April u porodilištu lozničkog Zdravstvenog centra

Sudeći po broju novorođenčadi u prva četiri meseca ove godine zaposleni u porodilištu Zdravstvenog centra (ZC) u Loznici mogu se nadati da će imati više posla nego prošle.

Doduše, rode su u aprilu malo zakazale pa je stiglo 65 prinova, 37 dečaka i 28 devojčica, dvanaest manje nego u istom mesecu prošle godine. Raduje što je ukupna slika prve četiri meseca ove, bolja nego ona iz istog perioda prošle godine. U prvih 120 dana 2026. u ZC je rođeno ukupno 297 novorođenčadi, što je trideset više nego do kraja aprila prošle godine. Inače, u maju su stigle tri bebe, dve devojčice i dečak.