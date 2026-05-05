Američki komandant: Podstičemo brodove da plove kroz Ormuski moreuz uprkos iranskim pretnjama vojnom silom

Američka vojska je objavila da je uništila šest malih iranskih brodova i presrela krstareće rakete i dronove koje je ispalio Teheran u pokušaju da spreči napore SAD da deblokiraju Ormuski moreuz, ali je ključni komandant američke vojske admiral Bred Kuper takođe poslao poruku iranskim snagama.

Ppredsednik SAD Donald Tramp pokrenuo je operaciju „Projekat sloboda“, pokušavajući da preuzme kontrolu nad kritičnim plovnim putem koji je blokirao Iran nakon što su ga napale SAD i Izrael. Šef Centralne komande SAD (CENTCOM), admiral Bred Kuper, odbio je da komentariše da li je primirje, koje je počelo 8. aprila, još uvek na snazi. Međutim, priznao je da postoje kontinuirani napori Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) da „pomete“ Trampovu operaciju.