Besplatni mamografski pregledi u Novom Sadu tokom maja: Zakazivanje je obavezno, a dostupna su ova četiri datuma

Dom zdravlja Novi Sad saopštio je da će tokom maja organizovati akciju preventivnih mamografskih pregleda za žene starosti od 40 do 50 godina, i to kroz četiri radne subote.

Kako se navodi, pregledi su namenjeni ženama koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju i nemaju dijagnostikovan rak dojke. Biće besplatni i obavljaće se 9, 16, 23. i 30. maja u periodu od 8 do 14 časova, uz obavezno zakazivanje. "Sve zainteresovane žene, navedene kategorije, svoj termin mogu zakazati pozivom na broj 021 4879 021, svakog radnog dana, tokom maja meseca, od sedam do 19 časova", navodi se u saopštenju. Mamografija je rendgenski pregled dojki