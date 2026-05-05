Besplatni mamografski pregledi u Novom Sadu tokom maja: Zakazivanje je obavezno, a dostupna su ova četiri datuma
Kurir pre 38 minuta
Dom zdravlja Novi Sad saopštio je da će tokom maja organizovati akciju preventivnih mamografskih pregleda za žene starosti od 40 do 50 godina, i to kroz četiri radne subote.
Kako se navodi, pregledi su namenjeni ženama koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju i nemaju dijagnostikovan rak dojke. Biće besplatni i obavljaće se 9, 16, 23. i 30. maja u periodu od 8 do 14 časova, uz obavezno zakazivanje. "Sve zainteresovane žene, navedene kategorije, svoj termin mogu zakazati pozivom na broj 021 4879 021, svakog radnog dana, tokom maja meseca, od sedam do 19 časova", navodi se u saopštenju. Mamografija je rendgenski pregled dojki