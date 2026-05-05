Branson nije imao milosti - Embid i ekipa nisu znali šta ih je snašlo! Delirijum u Medison Skver Gardenu: Niksi razmontirali Filadelfiju i poveli u seriji!

Košarkaši Njujorka poveli su 1:0 protiv Filadelfije u polufinalu Istočne konferencije, pošto su na svom terenu slavili 137:98.

Njujork je predvodio fantastični Džejlen Branson sa 35 poena, od čega je 27 postigao u prvom poluvremenu. Njujork je nastavio istorijski niz u plej-ofu, postavši prvi tim u NBA istoriji koji je vezao tri pobede sa najmanje 25 poena razlike. Ekipa iz Njujorka dominirala je šutem iz igre (63%) i u jednom trenutku imala čak 40 poena prednosti. "Igramo dobro, ali to ne znači ništa ako ne pronađemo način da ostvarimo još tri pobede", rekao je centar Njujorka Karl