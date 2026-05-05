I to je moguće, Rusi i Ukrajinci sada ratuju primirjima! Nakon što je Putin objavio prekid vatre tokom parade u Moskvi, Zelenski ga preduhitrio "režimom tišine"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odgovorio na ruski predlog kratkotrajnog primirja povodom Dana pobede objavom da će Kijev sprovesti sopstveni jednostrani "režim tišine" počev od noći između 5. i 6. maja.

Kijev post ocenjuje da Zelenski ovim potezom direktno izaziva Kremlj, koji je juče objvaio dvodnevni prekid vatre od 8. do 9. maja kako bi se olakšalo održavanje godišnje vojne parade u Moskvi u znak sećanja na sovjetsku pobedu u Drugom svetskom ratu. Prošle nedelje Zelenski je odbacio taj ruski predlog kao "neozbiljan", nazvavši ga "pozorišnom predstavom" i "manipulacijom" usmerenom isključivo na zaštitu ruske parade povodom Dana pobede, a ne na težnju ka