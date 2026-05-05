Izjava bivše šampionke Vimbldona odjekuje teniskim svetom: Samo Đoković može da parira Sineru i Alkarazu!

Bivša šampionka i danas cenjena teniska analitičarka Marion Bartoli smatra da samo jedan igrač trenutno može da stane na crtu Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu.

U pitanju je, naravno, Novak Đoković. Bartoli je posebno bila impresionirana partijama Sinera, ali i načinom na koji njegovi rivali teško uspevaju da isprate tempo igre. "Sedela sam pored terena i nisam mogla da verujem šta gledam. Protivnik je kasnio na skoro svaku loptu. U prethodnim mečevima sve je funkcionisalo savršeno, ali u finalu je bio sporiji za pola sekunde – jer Sinerove lopte jednostavno dolaze neverovatnom brzinom", objasnila je Francuskinja,