Kontrolisano oko 2.000 lica i vozila, uhapšeno 50 osoba: Pojačane aktivnosti policije na jugu Crne Gore

U pojačanim aktivnostima policije na jugu Crne Gore kontrolisano je 1.071 osoba i 946 vozila, a uhapšeno je 50 osoba zbog saobraćajnih prekršaja i zloupotrebe droga, saopšteno je iz Uprave policije. "Službenici saobraćajne i interventnih jedinica policije Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, uz podršku Posebne jedinice policije, na teritoriji južnih opština, u noći između subote i nedelje (2. i 3. maja), sproveli su pojačane aktivnosti usmerene na očuvanje